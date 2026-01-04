Montepremi e Punti

Montepremi Atp Hong Kong 2026: soldi, punti ranking e prize money

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 250 di Hong Kong 2026, in programma dal 5 all’11 gennaio. Lorenzo Musetti è la prima testa di serie nel suo esordio stagionale in Asia in vista dell’Australian Open. I punti in palio non sono tanti, ma a poche settimane dal primo Slam dell’anno, trovare il feeling giusto è l’obiettivo principale. Mancherà Arthur Fils, ancora non al meglio dopo l’infortunio patito nella seconda metà della passata annata tennistica. Per il vincitore 250 punti valevoli per il ranking maschile.

MONTEPREMI ATP 250 HONG KONG 2026

PRIMO TURNO – $ 7.510 (0 punti)

SECONDO TURNO – $ 12.285 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 21.155 (50 punti)

SEMIFINALE – $ 36.520 (100 punti)

FINALE – $ 62.115 (165 punti)

VINCITORE – $ 106.460 (250 punti)

 

