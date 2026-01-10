NewsTornei

Lorenzo Musetti in finale a Hong Kong 2026: nuova classifica, best ranking, quanto guadagna montepremi

Redazione
By Redazione
1 Min Read
Lorenzo Musetti - Foto Susan Mullane-Imagn Images:Sipa
Lorenzo Musetti - Foto Susan Mullane-Imagn Images:Sipa

Lorenzo Musetti batte Andrey Rublev in tre set e accede alla finale dell’ATP 250 di Hong Kong. La stagione 2026 del tennista italiano inizia subito con un colpo importante, garantendosi la chance di poter giocare per il titolo alla prima occasione. Un titolo che manca da più di tre anni, con nel mezzo diverse sconfitte in finale. Musetti però sembra sempre più in fiducia e domani sfiderà il vincente del match tra Bublik e Giron.

A CHE ORA LA FINALE

MONTEPREMI HONG KONG

NUOVA CLASSIFICA MUSETTI E MONTEPREMI

Una vittoria, quella odierna, già però di una certa importanza in ottica classifica. Musetti, infatti, fa un ulteriore balzo in avanti con questi 165 punti conquistati e lunedì festeggierà il best ranking: sarà n°5 del mondo. Per il carrarino anche un assegno al momento di $62.115.

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS