A che ora gioca la finale Musetti a Hong Kong domenica: avversario, orario, canale, diretta tv

Lorenzo Musetti va a caccia del titolo nell’Atp 2026 di Hong Kong: ecco tutte le informazioni sulla partita conclusiva del torneo. Dopo aver sconfitto Andrey Rublev in semifinale, l’allievo di Simone Tartarina e Josè Perlas prova a iniziare il nuovo anno con un successo ATP che manca da più di tre anni, ovvero dal torneo di Napoli del 2022.
NUOVA CLASSIFICA: BEST RANKING
A CHE ORA SI GIOCA LA FINALE HONG KONG
Musetti sfiderà in finale il vincente del match tra Alexander Bublik e Marcos Giron. Il match si gioca domenica 11 gennaio alle ore 08:30 italiane e verrà trasmesso su Sky Sport Uno.