Quando si gioca Italia-Belgio semifinale Coppa Davis 2025? Data, orario, diretta Rai

Quando si gioca la semifinale tra Italia e Belgio alle Finals di Coppa Davis 2025 in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Dopo l’esordio sul velluto contro l’Austria, i ragazzi di Filippo Volandri sono uno step più vicini a uno storico tris nella competizione a squadre. Il percorso è ancora lungo, però, e il Belgio è un avversario pericoloso, come mostrato sia nei quarti contro la Francia, ma anche nella passata edizione dell’evento. Da un lato Berrettini, Cobolli, Sonego e il doppio Bolelli/Vavassori, dall’altro i convocati sono Bergs, Collignon, Blockx e il doppio Gille/Vliegen.

PROGRAMMA FINALS COPPA DAVIS

TABELLONE: ACCOPPIAMENTI E RISULTATI

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SEMIFINALI

REGOLAMENTO E FORMAT

GUIDA ALLA COPPA DAVIS SULLA RAI

QUANDO E DOVE VEDERE ITALIA-BELGIO DI COPPA DAVIS

Italia e Belgio scenderanno in campo venerdì 21 novembre. Le due squadre daranno inizio alle ostilità a partire dalle ore 16:00: primo singolare, poi a seguire il secondo e infine l’eventuale doppio. La diretta televisiva è affidata sia a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) che trasmette integralmente la competizione, ma anche alla Rai, che manderà in onda la semifinale dell’Italia su Rai 1. Sul sito ufficiale di SuperTennis e su Rai Play è garantita anche una diretta streaming. Questa è fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento, oppure gratis se tesserati FITP).