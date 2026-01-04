Montepremi Wta Brisbane e Auckland 2026: soldi, punti, prize money

I montepremi e i prize money, con i punti per il ranking, del WTA 500 di Brisbane 2026 e WTA 250 di Auckland 2026. Inizia anche la stagione del circuito femminile, come da tradizione tra l’Australia e la Nuova Zelanda. La maggior parte delle top players – o quantomeno quelle non impegnate in United Cup – saranno chiaramente a Brisbane. Il prize money complessivo del WTA 500 di Brisbane corrisponde a $ 1.206.446$; al WTA 250 di Auckland cifre più modeste, con un prize money totale di 283.347$.

MONTEPREMI E PUNTI WTA 500 BRISBANE 2026

PRIMO TURNO – $ 11.920 (1 punto)

SECONDO TURNO – $ 13.735 (32 punti)

TERZO TURNO – $ 19.909 (60 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 37.640 (108 punti)

SEMIFINALE – $ 77.115 (195 punti)

FINALISTA – $ 134.600 (325 punti)

VINCITRICE – $ 214.530 (500 punti)

MONTEPREMI E PUNTI WTA 250 AUCKLAND 2026

PRIMO TURNO –$ 3.065 (1 punto)

OTTAVI DI FINALE – $ 4.285 (30 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 7.025 (54 punti)

SEMIFINALE – $ 12.331 (98 punti)

FINALE – $ 22.125 (163 punti)

VINCITRICE – € 37.390 (250 punti)