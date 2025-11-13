Tennis Calendario WTA 2026: le date di tutti i tornei e le entry list

Il calendario del tennis femminile WTA 2026 completo e aggiornato settimana per settimana: tutte le date dei tornei in programma con le relative entry list. Si parte come da tradizione con la United Cup, seguita a pochi giorni di distanza dai tornei di Auckland e Brisbane. Si rivede in calendario qualche torneo che ci aveva accompagnato in passato, com quello di Ostrava. Qualche altro cambiamento c’è, com ad esempio lo storico evento di Linz che si sposta in primavera su terra rossa indoor. Le date del Foro Italico per gli Internazionali d’Italia sono 4-17 maggio.
CALENDARIO WTA 2026
GENNAIO
5-11 Gennaio
-United Cup inizia il 02/01 (Hard) | ENTRY LIST
-WTA 250 Auckland (Hard)
-WTA 500 Brisbane (Hard)
12-17 Gennaio
-WTA 500 Adelaide (Hard)
-WTA 250 Hobart (Hard)
18 Gennaio – 1 Febbraio
-Australian Open (Hard)
FEBBRAIO
2-8 Febbraio
-WTA 500 Abu Dhab (Hard)
-WTA 250 Cluj (Indoor Hard)
-WTA 250 Ostrava (Indoor Hard)
9-15 Febbraio
-WTA 1000 Doha (Hard)
16-22 Febbraio
-WTA 1000 Dubai (Hard)
23 Febbraio – 1 Marzo
-WTA 250 Austin (Hard)
-WTA 500 Merida (Hard)
MARZO
2-14 Marzo
-WTA 1000 Indian Wells (Hard)
16-29 Marzo
-WTA 1000 Miami (Hard)
APRILE
30 Marzo-5 Aprile
-WTA 250 Bogotà (Terra Rossa)
-WTA 500 Charleston (Terra Verde)
5-12 Aprile
-WTA 500 Linz (Terra Rossa Indoor)
-Primo Turno BJK Cup
13-19 Aprile
-WTA 250 Rouen (Terra Rossa Indoor)
-WTA 500 Stoccarda (Terra Rossa Indoor)
20 Aprile-3 Maggio
-WTA 1000 Madrid (Terra Rossa)
MAGGIO
4-17 Maggio
-WTA 1000 Roma (Terra Rossa)
17-23 Maggio
-WTA 250 Rabat (Terra Rossa)
-WTA 500 Strasburgo (Terra Rossa)
24 Maggio-7 Giugno
-Roland Garros (Terra Rossa)
GIUGNO
8-14 Giugno
-WTA 250 Hertogenbosch (Erba)
-WTA 500 Queen’s (Erba)
15-21 Giugno
-WTA 500 Berlino (Erba)
-WTA 250 Nottingham (Erba)
21-28 Giugno
-WTA 250 Bad Homburg (Erba)
-WTA 250 Eastbourne (Erba)
LUGLIO
29 Giugno-12 Luglio
-Wimbledon (Erba)
13-19 Luglio
-WTA 250 Iasi (Terra Rossa)
20-26 Luglio
-WTA 250 Amburgo (Terra Rossa)
-WTA 250 Praga (Terra Rossa)
27 Luglio-2 Agosto
-WTA 500 Washington (Hard)
AGOSTO
3-10 Agosto
-WTA 1000 Toronto (Hard)
10-23 Agosto
-WTA 1000 Cincinnati (Hard)
24-30 Agosto
-WTA 250 Cleveland (Hard)
-WTA 500 Monterrey (Hard)
SETTEMBRE
31 Agosto-13 Settembre
-Us Open (Hard)
14-20 Settembre
-WTA 500 Guadalajara (Hard)
-WTA 250 Sao Paulo (Hard)
21-27 Settembre
-WTA 250 Seoul (Hard)
-WTA 500 Singapore (Hard)
-Finals BJK Cup
OTTOBRE
28 Settembre-11 Ottobre
-WTA 1000 Pechino (Hard)
12-18 Ottobre
-WTA 1000 Wuhan (Hard)
19-25 Ottobre
-WTA 500 Ningbo (Hard)
-WTA 250 Osaka (Hard)
26 Ottobre-2 Novembre
-WTA 250 Guangzhou (Hard)
-WTA 500 Tokyo (Hard)
NOVEMBRE
2-8 Novembre
-WTA 250 Chennai (Hard)
-WTA 250 Hong Kong (Hard)
-WTA 250 Jiujiang (Hard)
9-15 Novembre
-WTA Finals Riyadh (Indoor Hard)