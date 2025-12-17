Entry List Wta Hobart 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Wta 250 di Hobart 2026, in programma dal 12 al 17 gennaio sui campi in cemento. Elise Mertens è ormai da anni di casa nel tradizionale evento che si tiene in Tanzania e non mancherà l’appuntamento anche in questo 2026. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 250 di Hobart.
ENTRY LIST WTA HOBART 2026
1. Mertens, Elise BEL 20
2. Raducanu, Emma GBR 29
3. Kessler, McCartney USA 31
4. Jovic, Iva USA 35
5. Li, Ann USA 38
6. Lys, Eva GER 40
7. Bouzas Maneiro, Jessica ESP 41
8. Maria, Tatjana GER 45
9. Arango, Emiliana COL 49
10. Tjen, Janice INA 54
11. Linette, Magda POL 55
12. Jacquemot, Elsa FRA 56
13. Wang, Xinyu CHN 57
14. Frech, Magdalena POL 59
15. Baptiste, Hailey USA 61
16. Stearns, Peyton USA 63
17. Krejcikova, Barbora CZE 65
18. Sierra, Solana ARG 66
19. Danilovic, Olga SRB 67
20. Kartal, Sonay GBR 68
21. Ruzic, Antonia CRO 70