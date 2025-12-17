Entry List

Entry List Wta Hobart 2026: partecipanti ed italiane presenti

Redazione
By Redazione
1 Min Read
Elise Mertens - Foto Ray Giubilo
US OPEN 2024 Elise Mertens (BEL) Photo © Ray Giubilo

L’entry list e i partecipanti del torneo Wta 250 di Hobart 2026, in programma dal 12 al 17 gennaio sui campi in cemento. Elise Mertens è ormai da anni di casa nel tradizionale evento che si tiene in Tanzania e non mancherà l’appuntamento anche in questo 2026. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 250 di Hobart.

ENTRY LIST WTA HOBART 2026

1.​ Mertens, Elise​ BEL​ 20​
2.​ Raducanu, Emma​ GBR​ 29​
3.​ Kessler, McCartney​ USA​ 31​
4.​ Jovic, Iva​ USA​ 35​
5.​ Li, Ann​ USA​ 38​
6.​ Lys, Eva​ GER​ 40​
7.​ Bouzas Maneiro, Jessica​ ESP​ 41​
8.​ Maria, Tatjana​ GER​ 45​
9.​ Arango, Emiliana​ COL​ 49​
10.​ Tjen, Janice​ INA​ 54​
11.​ Linette, Magda​ POL​ 55​
12.​ Jacquemot, Elsa​ FRA​ 56​
13.​ Wang, Xinyu​ CHN​ 57​
14.​ Frech, Magdalena​ POL​ 59​
15.​ Baptiste, Hailey​ USA​ 61​
16.​ Stearns, Peyton​ USA​ 63​
17.​ Krejcikova, Barbora​ CZE​ 65​
18.​ Sierra, Solana​ ARG​ 66​
19.​ Danilovic, Olga​ SRB​ 67​
20.​ Kartal, Sonay​ GBR​ 68​
21.​ Ruzic, Antonia​ CRO​ 70​

