Entry List Atp Hong Kong 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 250 di Hong Kong 2026, in programma dal 5 all’11 gennaio sui campi in cemento. Lorenzo Musetti sarà la prima testa di serie del torneo, il suo esordio stagionale in vista dell’Australian Open. Presente in main draw anche Lorenzo Sonego, anch’esso tra le prime otto tds del tabellone. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 250 di Hong Kong.
ENTRY LIST ATP HONG KONG 2026
1. Lorenzo Musetti 8
2. Alexander Bublik 11
3. Andrey Rublev 16
4. Karen Khachanov 18
5. Lorenzo Sonego 39
6. Arthur Fils 40
7. Gabriel Diallo 41
8. Alexandre Muller 42
Nuno Borges 47
Fabian Marozsan 51
Miomir Kecmanovic 52
Damir Dzumhur 57
Valentin Royer 58
Tomas Martin Etcheverry 60
Francisco Comesana 61
Marcos Giron 66
Adrian Mannarino 69
Mariano Navone 72
Marin Cilic 75
Rei Sakamoto 176 (NG)
ALTERNATES
1 Jesper De Jong 76
2 Botic Van De Zandschulp 77
3 Cristian Garin 80
4 Alejandro Tabilo 81
5 Emiil Rusuvuori 83 (PR)
6 Jan-Lennard Struff 84
7 Raphael Collignon 86
8 Emilio Nava 88
9 Eliot Spizzirri 91
10 Roberto Bautista Agut 93