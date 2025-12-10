Next Gen ATP Finals 2025, Mensik dà forfait: subentra Engel

Jakub Mensik non sarà uno degli otto protagonisti che dal 17 al 21 dicembre 2025 scenderanno in campo per le Next Gen ATP Finals. Il tennista ceco, numero 19 del ranking mondiale, è stato infatti costretto a dare forfait a causa di problemi fisici. Al suo posto Justin Engel, pronto a fare il debutto nella competizione che si giocherà a Gedda in Arabia Saudita. Il 18enne tedesco si unisce così a Nishesh Basavareddy, Alexander Blockx, Nicolai Budkov Kjaer, Rafael Jodar, Martin Landaluce, Dino Prizmic e al finalista della scorsa edizione Learner Tien. Dal 1990, Engel è il secondo tennista più giovane, dopo Rafael Nadal, a vincere un match ATP su tutte e tre le superfici di gioco.

DALLE QUALI SLAM AL TITOLO CHALLENGER DI AMBURGO

Un 2025 ancor più da ricordare dunque per il tennista nato a Norimberga e allenato dal padre Horst. In questa stagione Engel ha disputato il primo turno delle qualificazioni dello US Open perdendo da Roman Andres Burruchaga (3-6 6-3 7-5) e si è laureato campione al Challenger di Amburgo battendo in finale l’italiano Federico Cinà col punteggio di 7-5 7-6(4). L’ultimo suo match ufficiale è datato lo scorso novembre quando venne eliminato da Francesco Maestrelli – poi vincitore del torneo – nella semifinale del Challenger di Bergamo (6-4 6-2).