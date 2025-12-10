Esclusiva – Federico Cinà: “Sono felice del mio 2025, a Roma grande emozione” (VIDEO)

“Il 2025 è stato un anno molto diverso per me, ho dovuto affrontare molte nuove sfide che credo di aver gestito bene e di questo sono veramente felice“. Federico Cinà, presente a Tirrenia per il secondo anno consecutivo nel tentativo di preparare al meglio la prossima stagione, si è raccontato a 360 gradi al microfono di Lapo Castrichella per Spazio Tennis. Un’occasione anche per annunciare l’ingresso all’interno del proprio del team di Eric Hernandez in qualità di preparatore fisico.

Una stagione di crescita vissuta tra Challenger e prime grandi esperienze sul circuito maggiore che ‘Palli’ (questo il suo soprannome) descrive così: “Ho iniziato la stagione con non troppe aspettative ma già da inizio anno vedevo che avrei potuto far bene. Quando giochi nel circuito maggiore subisci l’impatto fisico e mentale di doverti confrontare con giocatori più esperti e strutturati. Il Masters 1000 di Roma è stato molto emozionante anche se l’ho vissuto con un po’ di tensione perché è un torneo in cui vuoi far bene. Quando sono sceso in campo contro Navone e ho visto tutta la gente che tifava per me qualcosa è stata una bellissima esperienza. Inoltre, sono stato molto felice di poter tornare a New York da pro e un giorno spero di riuscire a entrare nel tabellone principale dello US Open“.

Cinà è attualmente il numero 237 del ranking mondiale e le aspettative nei suoi confronti aumentano di giorno in giorno. Aspettative che fanno piacere stando a quanto ammette il tennista palermitano in questa lunga intervista che trovate in video alla fine di questo articolo: “Mi piace che si possa parlare di me anche se ovviamente non devo pensarci troppo. In questo momento storico ci sono tantissimi giocatori italiani prima di me e il fatto che le maggiori attenzioni siano rivolte a loro oltre che giusto è una cosa che può aiutarmi. In vista del 2026 che inizierò con le qualificazioni a Melbourne, sto lavorando molto sul dritto e sul servizio“.