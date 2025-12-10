Entry List Atp Brisbane 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 250 di Brisbane 2026, in programma dal 5 all’11 gennaio sui campi in cemento. Nessun top-10 al via nel torneo di Brisbane, che si presenta nella prima settimana del calendario comunque con un field di ottimo livello dal numero tredici del ranking Daniil Medvedev in giù. Diversi top-20 e top-30 e un cut-off iniziale al numero 55 con Fucsovics, ultimo direttamente ammesso in tabellone. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 250 di Brisbane.
ENTRY LIST ATP BRISBANE 2026
1 Daniil Medvedev 13
2 Alejandro Davidovich Fokina 14
3 Jiri Lehecka 17
4 Tommy Paul 20
5 Denis Shapovalov 23
6 Joao Fonseca 24
7 Cameron Norrie 27
8 Learner Tien 28
Frances Tiafoe 30
Valentin Vacherot 31
Tomas Machac 32
Brandon Nakashima 33
Corentin Moutet 35
Ugo Humbert 37
Alex Michelsen 38
Grigor Dimitrov 44
Daniel Altmaier 46
Sebastian Korda 48
Camillo Ugo Carabelli 49
Reilly Opelka 50
Alexei Popyrin 54
Marton Fucsovics 55