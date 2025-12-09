Carlos Alcaraz vince lo Stefan Edberg Sportsmanship Award 2025

È stato Carlos Alcaraz ad aggiudicarsi lo Stefan Edberg Sportsmanship Award 2025. Già vincitore nel 2023, lo spagnolo è stato nuovamente celebrato con questo riconoscimento volto a premiare il comportamento all’insegna del fair play sia dentro che fuori dal campo. A votare sono stati i membri dell’esclusivo ATP No. 1 Club, composto dai 29 giocatori che hanno raggiunto il numero 1 del mondo, quindi Jannik Sinner compreso. Oltre al classe 2003 di Murcia, gli altri tre giocatori nominati in questa categoria – dall’International Tennis Writers’ Association (ITWA) – erano Felix Auger-Aliassime, Grigor Dimitrov e Casper Ruud (gli ultimi due avevano già vinto in passato).