Carlos Alcaraz vince lo Stefan Edberg Sportsmanship Award 2025

È stato Carlos Alcaraz ad aggiudicarsi lo Stefan Edberg Sportsmanship Award 2025. Già vincitore nel 2023, lo spagnolo è stato nuovamente celebrato con questo riconoscimento volto a premiare il comportamento all’insegna del fair play sia dentro che fuori dal campo. A votare sono stati i membri dell’esclusivo ATP No. 1 Club, composto dai 29 giocatori che hanno raggiunto il numero 1 del mondo, quindi Jannik Sinner compreso. Oltre al classe 2003 di Murcia, gli altri tre giocatori nominati in questa categoria – dall’International Tennis Writers’ Association (ITWA) – erano Felix Auger-Aliassime, Grigor Dimitrov e Casper Ruud (gli ultimi due avevano già vinto in passato).
Everyone loves Carlitos 🫶@carlosalcaraz has been selected as the winner of the 2025 Stefan Edberg Sportsmanship Award. Winning the honour for the second time, the Spaniard continues to be celebrated for his exemplary behaviour on and off the court.#ATPAwards pic.twitter.com/C7IZCmCFyi
— ATP Tour (@atptour) December 9, 2025