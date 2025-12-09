Vasamì in campo con Paula Badosa a Dubai, sessione “in famiglia” per il romano (FOTO)

Allenamento speciale per Jacopo Vasamì, tennista romano classe 2007. Come mostrato nelle storie Instagram di Paula Badosa, questa mattina i due sono scesi in campo insieme per una sessione di lavoro. Un allenamento “in famiglia”, visto che Vasamì è fidanzato con Jana Badosa, sorella della tennista spagnola. Un’occasione particolare, ma comunque utile e stimolante nel percorso di crescita del giovane azzurro.

Dopo un weekend significativo, che lo ha visto tra i tedofori della torcia olimpica a Roma. La preparazione di Vasamì prosegue a Dubai, dove continuerà il lavoro in vista del 2026.

Come già raccontato su Spazio Tennis, Dubai sarà una delle principali basi della preparazione invernale per molti tennisti italiani e internazionali, attratti dal clima e dalle strutture di alto livello.