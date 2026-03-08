Masters 1000 Indian Wells 2026: Darderi rimontato da Hijikata

Reduce dal trionfo dell’ATP 250 di Santiago (terra battuta), stop all’esordio per Luciano Darderi nel Masters 1000 di Indian Wells 2026. L’italo argentino, testa di serie numero 20, va ko in rimonta con il numero 117 ATP Rinky Hijikata con il punteggio di 4-6 6-2 6-4 in due ore e 10 minuti di gioco. Continua a sorprendere in California l’australiano, in main draw grazie ai successi nelle qualificazioni su Riedi e Buse, che al primo turno aveva eliminato l’altro azzurro in tabellone Francesco Maestrelli. Quarta vittoria a Indian Wells per Hijikata, che al terzo turno se la vedrà con Alexander Bublik. Non brillante il kazako, venuto a capo in tre set del lucky loser Vit Kopriva per 3-6 7-6(3) 6-2.

LA PARTITA

Avvio di primo set in salita per Darderi, che subisce break in apertura e si trova subito sotto 3-1. L’azzurro salva la palla del doppio break e riesce a riportare il parziale on serve sul 3-3. Sul 5-4 Hijikata va a servire per rimanere nel set: Darderi è cinico e approfitta di un mini blackout dell’australiano per chiudere 6-4 in 36 minuti. Nel secondo set arriva immediata la reazione di Hijikata: due break consecutivi subiti da Darderi e e 4-0 in un amen in favore del n.117 ATP. Gestione nel finale per il 6-2 in 35 minuti. Nel terzo set sempre più in affanno il n.20 del mondo, che subisce break nel quinto e gioco e non riesce a procurarsi chance per rientrare in partita. Hijikata non trema sul più bello e chiude 6-4 in 59 minuti con delle polemiche nel finale sul match point: al servizio per il match l’australiano va 40-0, sul secondo match point l’arbitro chiama hindrance per un disturbo che era arrivato da un campo esterno. Darderi chiede la video review, che non premia l’azzurro, penalizzato per aver fermato il punto, e quindi match chiuso da Hijikata.