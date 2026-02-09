Coppa Davis 2026: gli accoppiamenti del secondo round

Il secondo turno dei Qualifiers di Coppa Davis 2026 andrà in scena dal 18 al 20 settembre. Quattordici nazioni, sette accoppiamenti e un sogno chiamato Final Eight di Bologna. A osservare con un occhio di riguardo c’è ovviamente anche l’Italia che – in quanto campionessa in carica – è già qualificata alle Finals. A fare il suo esordio sarà anche la Spagna, esente nel primo turno poiché finalista uscente.

Spagna pronta a ripartire, Germania e Gran Bretagna non mollano

Proprio gli iberici affronteranno il Cile. Sfida che avrà sede in Sud America, dove i padroni di casa potranno vantare non solo l’incredibile supporto del pubblico locale, ma anche una forte motivazione dopo il netto 4-0 inflitto al primo round alla Serbia.

La Germania, eliminata lo scorso anno dalla Spagna in semifinale, ha sete di vendetta e il suo cammino passa per la sfida con la Croazia, trascinata da un brillante Dino Prizmic.

Jack Draper e Cameron Norrie hanno trainato la Gran Bretagna alla vittoria contro la Norvegia e ora affronteranno la sorpresa Ecuador.

Stati Uniti per tornare in vetta, derby asiatico ed europeo e occhio al Canada

Gli Stati Uniti, invece, troveranno la Repubblica Ceca sul loro percorso verso le Finals di Bologna, nella continua ricerca del trentatreesimo storico trofeo, che manca dal 2007.

Altrettanto interessante l’accoppiamento che vede Corea del Sud e India per lo storico derby asiatico. La prima che ha superato in un tie non facile l’Argentina, e la seconda che ha firmato l’impresa in casa superando l’Olanda finalista dell’edizione 2024.

Dopo aver rischiato grosso contro il Brasile, il Canada è pronto a giocarsi tutte le sue carte, ma la sfida con la Francia non sarà affatto una passeggiata.

Confronto tutto europeo tra Austria e Belgio: i primi con qualche difficoltà nel primo turno, mentre i secondi mai messi in discussione da una Bulgaria non all’altezza.