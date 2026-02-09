WTA 1000 Doha 2026: programma, orari e ordine di gioco lunedì 9 febbraio

Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di lunedì 9 febbraio del WTA 1000 di Doha. Sul Centre Court apre il programma Alexandra Eala, all’esordio contro Tereza Valentova. Riflettori puntati sulla sfida tra la numero 3 del seeding Amanda Anisimova e Karolina Pliskova. Clara Tauson affronterà Katerina Siniakova, mentre Emma Raducanu se la vedrà con Camila Osorio.
Il programma di lunedì 9 febbraio
Centre Court
Ore 13:00 – Eala vs (Q) Valentova
A seguire – Sakkari vs (WC) Sonmez
Non prima delle 16:00 – (3) Anisimova vs Pliskova
A seguire – (5) Mirra Andreeva vs Magda Linette
Grandstand 1
Ore 11:00 – (9) Noskova vs Joint
A seguire Siniakova – vs (11) Tauson
A seguire – Zheng vs Kenin
A seguire – Kalinskaya vs Bouzas Maneiro
Grandstand 2
Ore 11:30 – Wang vs Arango
A seguire – (12) Navarro vs Maria
A seguire – Raducanu vs (Q) Osorio
Grandstand 3
Ore 11:30 – Yastremska vs Bucsa
A seguire – (Q) Zakharova vs Ostapenko
A seguire – (WC) Tjen vs (LL) Haddad Maia