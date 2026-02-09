NewsWta

WTA 1000 Doha 2026: programma, orari e ordine di gioco lunedì 9 febbraio

By Giacomo Nicotera
1 Min Read
Amanda Anisimova - Photo Courtesy of China Open.
Amanda Anisimova - Photo Courtesy of China Open.

Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di lunedì 9 febbraio del WTA 1000 di Doha. Sul Centre Court apre il programma Alexandra Eala, all’esordio contro Tereza Valentova. Riflettori puntati sulla sfida tra la numero 3 del seeding Amanda Anisimova e Karolina Pliskova. Clara Tauson affronterà Katerina Siniakova, mentre Emma Raducanu se la vedrà con Camila Osorio.

Il programma di lunedì 9 febbraio

Centre Court

Ore 13:00 – Eala vs (Q) Valentova

A seguire – Sakkari vs (WC) Sonmez

Non prima delle 16:00 – (3) Anisimova vs Pliskova

A seguire – (5) Mirra Andreeva vs Magda Linette

Grandstand 1

Ore 11:00 – (9) Noskova vs Joint

A seguire Siniakova – vs (11) Tauson

A seguire – Zheng vs Kenin

A seguire – Kalinskaya vs Bouzas Maneiro

Grandstand 2

Ore 11:30 – Wang vs Arango

A seguire – (12) Navarro vs Maria

A seguire – Raducanu vs (Q) Osorio

Grandstand 3

Ore 11:30 – Yastremska vs Bucsa

A seguire – (Q) Zakharova vs Ostapenko

A seguire – (WC) Tjen vs (LL) Haddad Maia

 

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS