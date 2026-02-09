Dal secondo turno all’Australian Open, alla sconfitta in NCAA: Zheng va ko contro Dahlin

Neanche un mese fa, Michael Zheng conquistava il suo primo accesso al main draw di un torneo Major dopo aver dominato nelle qualificazioni. Ma dal secondo turno dell’Australian Open 2026 – primo round vinto contro Sebastian Korda in cinque set -, dove si arrese a Corentin Moutet, alla sconfitta nel circuito NCAA il passo è stato più breve del previsto.

La sconfitta contro Dahlin

Il numero 3 dell’ITA Collegiate Tennis Ranking, che veste i colori della Columbia University, è infatti stato sconfitto dal 2005 Max Dahlin della Michigan University, numero 8 del medesimo ranking, in tre set 6-4 3-6 6-3. Un risultato alquanto sorprendente, visto il percorso notevole che il classe 2004 aveva condotto in terra australiana. Un’ulteriore conferma che il livello del tennis collegiale negli Stati Uniti oggi non è così lontano dal professionismo. I migliori prospetti del mondo NCAA – come Zheng e Dahlin – hanno già dimostrato di essere pronti per lo step successivo. E, come sottolineato anche dai vari tennisti che hanno svolto lo stesso percorso, Shelton su tutti, non c’è miglior gavetta del circuito collegiale.

Il nativo di Chesapeake ripartirà all’ATP dal 500 di Dallas, dove ritroverà al primo turno proprio il connazionale Sebastian Korda per un derby a stelle e strisce.