ATP 500 Dallas: programma, orari e ordine di gioco di lunedì 9 febbraio. In campo Bellucci

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di lunedì 9 febbraio dell’ATP 500 di Dallas. Apre il programma sul campo centrale Mattia Bellucci che sfiderà Brandon Nakashima, in campo anche la testa di serie n.3 Davidovich Fokina che se la vedrà con il qualificato Svajda. Il programma serale è composto dal match che può regalare spettacol0 tra Atmane e Tiafoe, chiude la giornata il rematch dell’Australian Open tra Michael Zheng e Sebastian Korda.

IL PROGRAMMA

Center Court

ore 19.00 – Nakashima vs Bellucci

a seguire – (Q) Svajda vs (3) Davidovich Fokina

non prima delle 02.00 – Atamane vs (8) Tiafoe

a seguire – (WC) Zheng vs Korda