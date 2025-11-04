Challenger Helsinki 2025: Nardi batte Butvilas e accede al secondo turno

Luca Nardi batte Edas Butvilas nel primo turno del Challenger 125 di Helsinki 2025. 6-4 6-3, in un’ora e 6 minuti di gioco, il punteggio in favore del pesarese, che ritrova un successo che gli mancava ormai da più di un mese. Il marchigiano era reduce da un periodo buio e da una trasferta asiatica con molte più ombre che luci. L’azzurro aveva messo nella programmazione diversi Challenger indoor in Europa in questo finale di 2025 e a Brest aveva rimediato una brutta eliminazione all’esordio contro il canadese Alexis Galarneau. Nardi, seconda testa di serie del tabellone, parte bene e ottiene una vittoria importante che gli può essere sicuramente d’aiuto a riottenere un po’ di fiducia. Nasce, così, la possibilità di vedere un derby azzurro nella capitale finlandese: Nardi, infatti, al secondo turno troverà il vincente del match tra Federico Cinà e Viktor Durasovic.

LA PARTITA

Nardi parte male, con tanti errori in avvio, figli di un periodo con poca fiducia e poca serenità in campo. Butvilas è aggressivo da fondo campo, mette pressione al classe 2003 e nel quinto game conquista due palle break consecutive. L’azzurro reagisce immediatamente, rimonta e chiude il gioco ai vantaggi scongiurando una perdita del servizio. La zampata decisiva la trova Nardi sul 5-4 in suo favore e alla prima palla break a disposizione chiude gioco e set.

Il secondo parziale scorre via rapido, con il pesarese molto più solido e libero nel lasciar andare i colpi. Il dritto di Nardi fa la differenza più e più volte, mentre rispetto al primo set aumentano le percentuali al servizio e migliora sensibilmente la risposta. Se Butvilas perde un po’ di coraggio e lucidità, vale totalmente l’opposto per Nardi che chiude 6-2 e vola al secondo turno dell’HPP Open 2025.