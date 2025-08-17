Mattia Bellucci vince a Sumter: in Carolina del Sud arriva il quarto trionfo Challenger

Alessio Vinciguerra
Mattia Bellucci - Foto Palmetto Tennis Center
Mattia Bellucci - Foto Palmetto Tennis Center

Mattia Bellucci vince il suo quarto ATP Challenger della carriera. A Sumter, in South Carolina, il tennista lombardo in finale supera il kazako Shevchenko, che si ritira sul punteggio di 7-6(5) 3-1 in favore del nostro portacolori. Una vittoria importante per Mattia, autore di una stagione fin qui senz’altro positiva ma allo stesso tempo anche per certi versi incostante sul piano delle prestazioni e dei risultati. Un trionfo arrivato in un ricco torneo Challenger che gli consegna ben 125 punti ATP: questi lo porteranno ad eguagliare martedì il suo best ranking di n°63 al mondo. Per Bellucci anche un bell’assegno di 26.225€, prima di trasferirsi a Winston-Salem per l’ultimo torneo di preparazione agli US Open.

