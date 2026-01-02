Paolini: “Voglio migliorare il mio gioco. Errani? Felice di averla in squadra”

“Il mio obiettivo per questo 2026 è quello di riuscire a migliorare il mio gioco, farò del mio meglio per riuscirci“. Lo afferma Jasmine Paolini nella conferenza stampa del Media Day che precede il suo esordio ufficiale in United Cup. La numero 8 del ranking mondiale che scenderà in campo il 4 gennaio contro Belinda Bencic nella sfida che vedrà opposte l’Italia e la Svizzera, si è soffermata su alcuni temi importanti come la voglia di migliorarsi e l’ingresso ufficiale della compagna di doppio Sara Errani all’interno del proprio team.

ESPERIENZA E OBIETTIVI

La vittoria agli Internazionali d’Italia e la qualificazione alle WTA Finals di Riyadh sono solo alcuni dei risultati che testimoniano quanto la tennista di Bagni di Lucca sia riuscita a mantenere un livello altissimo anche nella stagione appena conclusasi. La stessa Paolini però, mostra apertamente di voler alzare ulteriormente l’asticella: “Il 2025 è stato un anno in cui sono riuscita a fare tanta esperienza che spero di potermi portare nel 2026. Il mio obiettivo per questa nuova stagione è cercare di mantenere alto il livello migliorando il mio gioco. Sicuramente farò del mio meglio per riuscirci e spero che verrà fuori un’altra buona stagione per me“.

L’INGRESSO DI SARA ERRANI

Jasmine Paolini e Sara Errani: la coppia d’oro del tennis femminile italiano che oltre a conquistare il titolo al Roland Garros nel 2025 ha regalato all’Italia l’oro olimpico (sempre a Parigi) nel 2024, resterà tale anche fuori dal campo. La sei volte campionessa Slam (in doppio) è ufficialmente entrata nel team della numero 1 d’Italia: “Sono davvero felice di poter avere Sara all’interno della mia squadra – afferma Paolini -. Lei capisce davvero il tennis e penso che fosse arrivato il momento di ufficializzare il suo ingresso riconoscendo il suo ruolo all’interno della mia squadra“.