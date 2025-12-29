Tabellone United Cup 2026: gironi, risultati e classifiche

I risultati e le classifiche aggiornate della United Cup 2026, manifestazione in programma dal 2 all’11 gennaio 2026. Sedici nazioni divise in sei gironi che si giocheranno tra le città di Perth e Sydney. Italia nel gruppo C e guidata da Flavio Cobolli e Jasmine Paolini nel primo obiettivo, ovvero quello di conquistare i quarti di finale uscendo da un gruppo che vede al via anche Francia e Svizzera. Di seguito tutti i risultati e le classifiche della United Cup 2026.
FASE A GIRONI
CLASSIFICHE
-GRUPPO A
Argentna 0V 0P
Spagna 0V 0P
Stati Uniti 0V 0P
-GRUPPO B
Belgio 0V 0P
Canada 0V 0P
Cina 0V 0P
-GRUPPO C
Francia 0V 0P
ITALIA 0V 0P
Svizzera 0V 0P
-GRUPPO D
Australia 0V 0P
Norvegia 0V 0P
Repubblica Ceca 0V 0P
-GRUPPO E
Giappone 0V 0P
Gran Bretagna 0V 0P
Grecia 0V 0P
-GRUPPO F
Germania 0V 0P
Olanda 0V 0P
Polonia 0V 0P
-RISULTATI
-GRUPPO A
Spagna vs. Argentina
Stati Uniti vs Argentina
Spagna vs Stati Uniti
-GRUPPO B
Belgio vs Cina
Canada vs Cina
Canada vs Belgio
-GRUPPO C
Francia vs Svizzera
ITALIA vs Svizzera
ITALIA vs Francia
-GRUPPO D
Australia vs Norvegia
Repubblica Ceca vs Norvegia
Australia vs Repubblica Ceca
-GRUPPO E
Grecia vs Giappone
Gran Bretagna vs Giappone
Grecia vs Gran Bretagna
-GRUPPO F
Germania vs Olanda
Germania vs Polonia
Olanda vs Polonia