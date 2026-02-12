ITF W50 Grenoble 2026: Grant vola ai quarti, battuta Kazionova in due set

Prosegue il primo torneo del 2026 di Tyra Caterina Grant. Battuta la russa Ekaterina Kazionova con il punteggio di 7-6(5) 6-2 in un’ora e 48 minuti di gioco per accedere ai quarti di finale dell’ITF W50 di Grenoble 2026. Arriva un’altra prestazione più che convincente per la giocatrice italiana, dopo una lunga preparazione invernale e l’ottimo esordio nel torneo francese in cui ha sconfitto la beniamina di casa Tiphanie Lemaitre 6-3 6-4 in poco più di un’ora.
La partita
Nel primo set entrambe le giocatrici mostrano grande solidità al servizio. Il primo break del match arriva all’ottavo gioco quando la tennista russa riesce a strappare il servizio all’italiana dopo i vantaggi. Risposta immediata dell’azzurra che ottiene il controbreak dopo aver annullato due set point. Il set si decide al tie break, in cui Grant riesce con attenzione a prevalere 7 punti a 5, chiudendo alla prima occasione ottenuta in tutto il parziale.
Nel secondo set la classe 2008 strappa il servizio all’avversaria nel sesto game, dopo aver annullato una chance di break nel turno precedente. Da quel momento Tyra cambia marcia: tiene il servizio portandosi sul 5-2. Kazionova prova a rimanere attaccata ma Grant non lascia spazio a possibili rimonte, e al secondo match point chiude il match sul servizio dell’avversaria per 7-6(5) 6-2.