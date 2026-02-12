WTA 1000 Doha 2026: Troppa Ostapenko per Cocciaretto, si ferma ai quarti

Termina ai quarti di finale l’avventura qatariota di Elisabetta Cocciaretto, sconfitta 7-5, 6-4 in un’ora e 40 dalla lettone Jelena Ostapenko. Si chiude così uno splendido cammino per l’azzurra, alla sua prima apparizione in un quarto di finale WTA 1000.

Un torneo iniziato in salita: Cocciaretto era stata eliminata al secondo turno di qualificazioni prima di essere ripescata come lucky loser. Da lì, però, una settimana da protagonista, con le vittorie su Jacquemot, Coco Gauff e Li, prima di arrendersi oggi alla maggiore potenza della numero 24 del mondo.

Avanza invece Ostapenko, che conferma il suo ottimo momento dopo aver superato in sequenza Zakharova, la numero 10 del mondo Ekaterina Alexandrova e Osorio. La lettone approda così in semifinale, dove attende la vincente del match tra Victoria Mboko (capace di eliminare Mirra Andreeva) ed Elena Rybakina, fresca campionessa dell’Australian Open.

La partita

Match che inizia subito in salita per l’azzurra, che subisce il break a 30 nel primo game e perde nuovamente il servizio nel terzo gioco, scivolando rapidamente sotto 3-0 con due break di svantaggio. Da lì arriva la reazione: Cocciaretto recupera uno dei due break e rimane in scia, ma nel momento in cui sembra poter rientrare definitivamente nel set, perde per la terza volta il servizio e si ritrova sotto 5-2.

Quando tutto sembra indirizzato, però, esce lo spirito combattivo della classe 2001: tre giochi consecutivi riportano il punteggio in parità sul 5-5, riaprendo completamente il parziale. Sul 5 pari, tuttavia, tornano gli errori al servizio dell’azzurra, che concede nuovamente il break. Ostapenko ne approfitta e, al quarto set point, chiude 7-5 il primo parziale.

Copione simile nel secondo set: Cocciaretto viene brekkata nel terzo game e da quel momento la lettone gestisce con autorità il vantaggio. Sul 3-2 e servizio, la numero 24 del mondo è brava ad annullare una palla break che avrebbe potuto riaprire il set, mantenendo saldamente il controllo dell’incontro. Nell’ottavo gioco Elisabetta strappa il servizio e si illude di riaprire il match, ma arriva subito l’ennesimo break di Ostapenko che poi ha chiuso per 6-4.