Australian Open 2026: Auger-Aliassime si ritira, Borges al 2° turno

La seconda giornata di Australian Open 2026 inizia con una grande sorpresa: il ritiro di Felix Auger-Aliassime. Nella sfida di primo turno contro Nuno Borges, il canadese è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un infortunio alla zona della coscia/bicipite femorale. La stretta di mano è arrivata sul punteggio di 3-6 6-4 6-4 per il portoghese, che già stava creando diversi problemi alla settima testa di serie del torneo. Un esito sfortunato però per Aliassime, che non ha nemmeno potuto provare a giocarsi le proprie chance, dato che dopo aver chiesto il medical time-out a fine terzo set ha giocato solo due punti del quarto prima di accettare l’idea che non fosse il caso di rischiare e continuare.

Prossimamente Auger-Aliassime dovrebbe essere protagonista all’ATP 500 di Rotterdam, ma è tutto da vedere se sarà già in grado di esserci, viste le condizioni in cui ha lasciato il campo. Per quanto riguarda Borges, il successo gli apre le porte del secondo turno, dove incontrerà il vincente della sfida tra Juan Manuel Cerundolo e Jordan Thompson, iniziata proprio nei momenti in cui usciva dal campo.