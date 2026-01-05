WTA Auckland 2026: programma, orari e ordine di gioco martedì 6 gennaio. Scatta l’ora di Cocciaretto

Il programma della seconda giornata del main draw con gli orari italiani e l’ordine di gioco di martedì 6 gennaio per il WTA Auckland 2026. Scatta l’ora dell’esordio in campo per Elisabetta Cocciaretto che sarà impegnata sul Grandstand come secondo match a partire dalle ore 1:00 italiane contro l’americana Alycia Parks. Grande attenzione sul campo centrale dove, dopo la sconfitta in doppio in compagnia di Elina Svitolina, scenderà in campo Venus Williams contro la numero 5 del seeding Magda Linette. Altro match di cartello, che chiuderà il programma del centrale, quello tra la croata Donna Vekic e la filippina Alexandra Eala.
IL PROGRAMMA DI MARTEDÍ 6 GENNAIO
Centre Court
Ore 23:30 e a seguire
Boulter – Strarodubtseva
Barry – Seidel
(5) Linette – V. Williams
Non prima delle ore 6:00 e a seguire
(1) Svitolina – Gracheva
Vekic – (4) Eala
Grandstand
Ore 23:30 e a seguire
Osorio – Marcinko
Non prima delle ore 1:00 e a seguire
Kartal – (6) Tjen
Parks – Cocciaretto
Non prima delle ore 3:30 e con possibile cambio di campo
(1) Muhammad/Routliffe – Maleckova/Zarazua
Court 1
Ore 00:30 e a seguire dopo adeguato riposo
Wang/Zheng – (2) Guo/Mladenovic
Osorio/Stearns – (4) Ninomiya/Sutjiadi
Kempen/Siskova – McNally/Tjen