WTA Auckland 2026: programma, orari e ordine di gioco martedì 6 gennaio. Scatta l’ora di Cocciaretto

Elisabetta Cocciaretto - Foto Ray Giubilo
Il programma della seconda giornata del main draw con gli orari italiani e l’ordine di gioco di martedì 6 gennaio per il WTA Auckland 2026. Scatta l’ora dell’esordio in campo per Elisabetta Cocciaretto che sarà impegnata sul Grandstand come secondo match a partire dalle ore 1:00 italiane contro l’americana Alycia Parks. Grande attenzione sul campo centrale dove, dopo la sconfitta in doppio in compagnia di Elina Svitolina, scenderà in campo Venus Williams contro la numero 5 del seeding Magda Linette. Altro match di cartello, che chiuderà il programma del centrale, quello tra la croata Donna Vekic e la filippina Alexandra Eala.

IL PROGRAMMA DI MARTEDÍ 6 GENNAIO

Centre Court

Ore 23:30 e a seguire

Boulter – Strarodubtseva

Barry – Seidel

(5) Linette – V. Williams

Non prima delle ore 6:00 e a seguire

(1) Svitolina – Gracheva

Vekic – (4) Eala

Grandstand

Ore 23:30 e a seguire

Osorio – Marcinko

Non prima delle ore 1:00 e a seguire

Kartal – (6) Tjen

Parks – Cocciaretto 

Non prima delle ore 3:30 e con possibile cambio di campo

(1) Muhammad/Routliffe – Maleckova/Zarazua

Court 1

Ore 00:30 e a seguire dopo adeguato riposo

Wang/Zheng – (2) Guo/Mladenovic

Osorio/Stearns – (4) Ninomiya/Sutjiadi

Kempen/Siskova – McNally/Tjen

