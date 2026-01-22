Australian Open 2026: i 18 ace contro Duckworth sono un record per Sinner negli Slam

Il match di secondo turno dell’Australian Open 2026 contro James Duckworth non ha offerto particolari spunti per quanto riguarda Jannik Sinner. C’è tuttavia una statistica che non è passata inosservata e che riguarda uno dei colpi con cui l’azzurro ha maggiormente faticato negli ultimi mesi: il servizio. In soli 13 turni di battuta, Sinner ha messo a segno ben 18 ace. Si tratta del suo record personale dato che in passato non ne aveva mai scagliati così tanti in un match dello Slam. Da segnalare anche il 69% di prime in campo, a testimonianza di come il rendimento dell’azzurro sia in crescita.