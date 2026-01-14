ATP 250 Auckland 2026: Darderi rimonta Tabilo e firma la prima vittoria stagionale

Montagne russe di emozioni ad Auckland dove Luciano Darderi conquista la sua prima vittoria stagionale superando Alejandro Tabilo con il punteggio di 1-6 7-5 6-3 dopo oltre due ore di battaglia.Successo arrivato in rimonta per Luciano. Apparso ancora un po’ fermo ai blocchi di partenza, trattandosi del primo match dell’anno, ha inizialmente faticato a entrare in partita. A rendere tutto più complicato ci ha pensato anche lo straordinario feeling di Tabilo con i campi neozelandesi, che lo avevano visto trionfare proprio nel 2024. Una vittoria pesante per “Luli“, che si guadagna così un posto nei quarti di finale, dove affronterà Marcos Giron.

LA PARTITA

Assolo di Alejandro Tabilo in avvio: il cileno domina i primi scambi e vola rapidamente sul 6-1. Poco cambia all’inizio di secondo set dove la wild card sudamericana conduce per 3-1. Da lì arriva la svolta del match. Darderi tira fuori le sue qualità e, con forza e resilienza, riesce a rientrare in partita strappando il servizio nel sesto game. Il set continua suo filo dell’equilibrio fino a quando l’italiano trova il break decisivo nel dodicesimo gioco del secondo set chiudendo 7-5.

In apertura di terzo set, il classe 2002 conduce per 3-0. Il vantaggio viene poi gestito con grande attenzione, grazie a un netto miglioramento al servizio e a un livello di gioco sempre più solido, fino alla fine dell’incontro chiuso per 6-3.