Andy Roddick e il trucco per rallentare le palline (VIDEO)

Andy Roddick ha offerto una spiegazione molto curiosa durante un Q&A estratto dall’ultima puntata del suo podcast Served with Andy Roddick. L’ex tennista statunitense ha parlato di palline da tennis, spiegando soprattutto come vengono scelte dai tennisti prima del servizio. “I Big servers preferiscono una pallina più piccola, che viaggi più velocemente in aria” ha spiegato l’ex numero 1 al mondo. Poi, attingendo alla sua esperienza, ha aggiunto: “Ad esempio, io volevo una palla che viaggiasse rapida attraverso il campo”.

Quel trucchetto “casalingo”

Il vincitore dello US Open 2003 ha anche illustrato come le palline si rovinano diversamente in base alle differenti condizioni di gioco: “Sulle superfici più lisce, come l’erba, non si rovinano granché e non diventano particolarmente spelacchiate. In altri contesti, invece, come ad Indian Wells le palle vengono ridotte come quelle bambole con i capelli tutti arruffati, soprattutto dopo uno scambio lungo”. Roddick ha poi spiegato quale fosse il suo criterio di scelta prima del servizio: “Vuoi scartare le palle sfilacciate perché sono state usate molto, se c’è un’alternativa più nuova che non è stata usata molto negli ultimi due game, quella è più piccola, proprio perché non si è sfilacciata”.

Infine, l’host del podcast ha svelato un trucco “casalingo” che viene utilizzato dai tennisti per modificare le dimensioni delle palline, soprattutto quando l’intento è renderle più lente: “Avete mai visto i tennisti strofinare la pallina sui loro pantaloncini? Ecco, è un tentativo di spelacchiare la palla e renderla più grande, è una tattica dettata dal rendimento al servizio”.