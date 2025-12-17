Bublik scherza sulla qualità delle palline dell’Australian Open: “Bastano cinque minuti di slice”

Alexander Bublik continua la preparazione per il 2026, e lo fa già con un occhio rivolto al primo Slam della stagione. Il kazako si sta infatti allenando utilizzando le palline ufficiali dell’Australian Open, che i giocatori possono richiedere in anticipo proprio per abituarcisi

Durante una sessione di allenamento, Bublik ha scherzato sulla qualità delle palline, mostrando come, a suo dire, siano bastati cinque minuti di slice per rovinarle visibilmente. Una battuta, nel suo stile, che ha subito fatto il giro dei social: “Alta la qualità delle palline di uno Slam. Solo dopo cinque minuti di slice”