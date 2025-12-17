Next Gen ATP Finals: Rafael Jodar fa l’impresa: rimonta e supera Learner Tien in cinque set

Impresa di Rafael Jodar, che al debutto assoluto alle Next Gen Finals supera in rimonta Learner Tien 1-4 4-3(3) 1-4 4-2 4-3(4), nel primo match del Gruppo Blu. Il classe 2006 spagnolo, alla prima partecipazione al torneo, batte il classe 2005 statunitense in cinque set dopo oltre due ore di partita, firmando la vittoria più importante della sua giovane carriera.

Per Tien, finalista dell’edizione 2024 (sconfitto da Joao Fonseca), arriva invece una sconfitta all’esordio nella sua seconda apparizione alle Finals. Nel Gruppo Blu sono presenti anche Martin Landaluce e Nicolai Budkov Kjaer, che si affronteranno più tardi.

LA PARTITA

Learner Tien porta a casa il primo set dopo un avvio condizionato da break e contro-break. Il numero 28 del mondo prende progressivamente in mano il gioco e, grazie a due break consecutivi, chiude il parziale per 4-1 in appena 17 minuti.

Avvio simile anche nel secondo set: qualche errore di troppo di Tien e Jodar strappa il servizio, ma l’americano rientra subito in parità. L’allievo della University of Virginia serve per il set, ma non sfrutta l’occasione e riesce a chiudere soltanto al tie-break, imponendosi 7-3.

Nel terzo parziale il match cambia volto. L’allievo di Michael Chang alza nettamente il livello: dopo il primo game conquistato dallo spagnolo, Tien domina completamente il set, rifilando un parziale di 18 punti a 3 e portandosi avanti nel punteggio.

Il quarto set sembra iniziare sulle stesse note del precedente, ma Jodar riesce ad assorbire meglio il colpo e a ribaltare l’inerzia, anche grazie a qualche disattenzione dell’americano, allungando così la partita.

Nel set decisivo emerge la concentrazione e la qualità di Learner Tien, che si porta sul 3-1 e servizio. Il finalista della scorsa edizione non sfrutta però quattro match point, permettendo al classe 2006 di rientrare e trascinare il match al tie-break.

Dopo oltre due ore di battaglia, è Rafael Jodar a firmare l’impresa di giornata, chiudendo la pratica e imponendosi con il punteggio di 1-4 4-3(3) 1-4 4-2 4-3(4)

LE PAROLE

“È stato un gran match, sono felice del mio tennis, credo che il livello sia stato buono per entrambi. All’inizio ero un po’ teso, ma questo risultato arriva dal grande lavoro fatto in questi mesi: allenarmi, credere in me stesso e puntare sempre avanti”. Continua Jodar ringraziando anche la University of Virginia per il sostegno: “Sono grato alla University of Virginia: è stato uno degli anni migliori della mia vita ed è bellissimo essere qui con loro”.