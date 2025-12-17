Next Gen ATP Finals 2025: Blockx rimonta Engel in quattro set e conquista la prima vittoria nel Gruppo Rosso

Arriva una vittoria in rimonta per Alexander Blockx, che supera Justin Engel per 3-4(7) 4-2 4-2 4-2 nel secondo match del Gruppo Rosso delle Next Gen ATP Finals di Jeddah. Dopo aver perso il primo set, il belga cambia marcia e si impone nei successivi tre parziali, mostrando maggiore costanza, precisione e solidità nei momenti chiave. Un successo che gli permette di pareggiare il bilancio di vittorie con Basavareddy e di conquistare il primo successo nel torneo.

LA PARTITA

Il primo set scorre sul filo dell’equilibrio assoluto. I servizi dominano e nessuno dei due concede occasioni in risposta, fino al tiebreak. Qui è Engel a fare la differenza: nei punti decisivi mostra più coraggio e aggressività, annulla un set point e chiude 9-7, aggiudicandosi il parziale 4-3.

Nel secondo set cambia l’inerzia dell’incontro. Blockx alza il livello in risposta e approfitta di alcuni errori di Engel nel terzo game, strappando il servizio. Il break risulta decisivo: il belga gestisce il vantaggio con ordine e chiude 4-2, rimettendo il match in parità.

Il terzo set si apre subito con un altro segnale forte del classe 2005 belga, che trova il break nel primo game. Da lì in avanti è solido al servizio e concede pochissimo, controllando il ritmo dello scambio e portando a casa anche il terzo parziale.

Nel quarto parziale Blockx conferma quanto di buono mostrato in precedenza: rimane concentrato, mantiene alta la percentuale al servizio, chiudendo con 17 ace e il 78% di prime in campo, portandosi a casa il match in quattro set.

LE PAROLE

“Non è stata una partita facile – afferma il classe 2005 belga – All’inizio siamo stati entrambi molto solidi al servizio e non ci sono stati tanti scambi. Dal break nel secondo set in poi ho iniziato a giocare meglio, il mio livello è salito e sono soddisfatto soprattutto di come ho servito“.

Blockx ha poi speso parole importanti anche per l’avversario: “Engel ha solo 18 anni ed è un giocatore incredibile, per la sua età ha un livello davvero altissimo, è molto potente”.