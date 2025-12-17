L’amarezza di Ferrero: “Avrei voluto continuare con Alcaraz, chiudo questo capitolo con nostalgia”

“Oggi è un giorno difficile. Uno di quei giorni in cui è difficile trovare le parole giuste“. Inizia così il post su Instagram di Juan Carlos Ferrero, che ha confermato l’addio a Carlos Alcaraz. Dopo aver lavorato con il talento di Murcia per oltre sette anni, l’ex numero uno al mondo è pronto a voltare pagina. “Dire addio non è mai facile, soprattutto quando ci sono così tante esperienze condivise alle spalle – ha aggiunto – Abbiamo lavorato duramente, siamo cresciuti insieme e abbiamo condiviso momenti indimenticabili. Voglio ringraziarti per il tempo, la fiducia, l’apprendimento e, soprattutto, per le persone che mi hanno circondato durante questo percorso“.

I ringraziamenti ad Alcaraz

“Porto con me risate, sfide superate, conversazioni, supporto nei momenti difficili e la soddisfazione di aver fatto parte di qualcosa di veramente unico.

Oggi si conclude un capitolo molto importante della mia vita. Lo chiudo con nostalgia, ma anche con orgoglio ed entusiasmo per ciò che potrebbe venire. So che tutto ciò che ho vissuto mi ha preparato a essere migliore.

Grazie, Carlos, per la fiducia, l’impegno e per aver fatto sì che il tuo modo di competere mi facesse sentire così speciale. Ti auguro tutto il meglio, sia professionalmente che personalmente.

Vorrei anche ringraziare tutto il team per aver reso il mio lavoro più facile in tutti questi anni. Con voi ho imparato che il lavoro non è solo una questione di compiti o risultati, ma anche di persone che camminano al vostro fianco. Ognuno di voi ha lasciato in me un segno che non dimenticherò mai.

Siamo stati una squadra incredibile nonostante le difficoltà e sono sicuro che continuerete a raggiungere grandi successi“.

Un pizzico di amarezza

Così come quando finisce una storia d’amore, c’è una persona che lascia e una che viene lasciata. In questo è stato Ferrero a subire la decisione di Alcaraz. “Avrei voluto continuare – ha ammesso, per poi concludere con un auspicio per il futuro – Sono convinto che i bei ricordi e le brave persone trovino sempre il modo di incrociarsi di nuovo. Grazie di cuore“.