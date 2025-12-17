Billie Jean King Cup 2025: Paolini e Garbin presenti nell’all-star team

Jasmine Paolini e Tathiana Garbin sono state inserite nell’all-star team della Billie Jean King Cup 2025. Un riconoscimento assegnato alle sei protagoniste che più di tutte si sono distinte per prestazioni e valori morali in tutte le fasi del torneo: dai gruppi regionali alla finale di Shenzhen vinta dall’Italia 2-0 contro gli Stati Uniti. Oltre a Paolini e Garbin premiate anche la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, la polacca Iga Switatek, la croata Petra Marcinko e la neozelandese Lulu Sun. Tra i membri della commissione che hanno selezionato le sei componenti dell’all-star team figurano anche il presidente ITF Dave Haggerty, la direttrice delle BJK CUP Finals Conchita Martinez e naturalmente Billie Jean King.

BILLIE JEAN KING CUP – L’ALL STAR TEAM AL COMPLETO