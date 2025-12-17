Entry List Atp Auckland 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 250 di Auckland 2026, in programma dal 12 al 17 gennaio sui campi in cemento. Ben Shelton è l’unico top-10 che ha scelto la Nuova Zelanda nella settimana che precede il primo Slam stagionale. Un evento storico del calendario Atp, sempre e comunque ben frequentato da tanti giocatori tra i primi 30 del ranking mondiale. Tra questi c’è anche il nostro Luciano Darderi, direttamente ammesso in main draw, così come Lorenzo Sonego. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 250 di Auckland.

TUTTE LE ENTRY LIST

QUI IL CALENDARIO ATP

QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER

QUI IL CALENDARIO WTA

ENTRY LIST ATP AUCKLAND 2026

1 Shelton,Ben USA 9

2 Ruud,Casper NOR 12

3 Mensik,Jakub CZE 19

4 Darderi,Luciano ITA 26

5 Norrie,Cameron GBR 27

6 Michelsen,Alex USA 38

7 Sonego,Lorenzo ITA 39

8 Muller,Alexandre FRA 42

Baez,Sebastian ARG 45

Borges,Nuno POR 47

Ugo Carabelli,Camilo ARG 49

Marozsan,Fabian HUN 51

Brooksby,Jenson USA 53

Royer,Valentin FRA 58

Mpetshi Perricard,Giovanni FRA 59

Etcheverry,Tomas Martin ARG 60

Comesana,Francisco ARG 61

Kovacevic,Aleksandar USA 62

ALTERNATES

1 Majchrzak,Kamil POL 64

2 Monfils,Gael FRA 68

3 Mannarino,Adrian FRA 69

4 Quinn,Ethan USA 70

5 Fearnley,Jacob GBR 71

6 Navone,Mariano ARG 72

7 Bellucci,Mattia ITA 74

8 van de Zandschulp,Botic NED 77

9 Walton,Adam AUS 78

10 Garin,Cristian CHI 80