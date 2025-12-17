Entry List Atp Auckland 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 250 di Auckland 2026, in programma dal 12 al 17 gennaio sui campi in cemento. Ben Shelton è l’unico top-10 che ha scelto la Nuova Zelanda nella settimana che precede il primo Slam stagionale. Un evento storico del calendario Atp, sempre e comunque ben frequentato da tanti giocatori tra i primi 30 del ranking mondiale. Tra questi c’è anche il nostro Luciano Darderi, direttamente ammesso in main draw, così come Lorenzo Sonego. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 250 di Auckland.
ENTRY LIST ATP AUCKLAND 2026
1 Shelton,Ben USA 9
2 Ruud,Casper NOR 12
3 Mensik,Jakub CZE 19
4 Darderi,Luciano ITA 26
5 Norrie,Cameron GBR 27
6 Michelsen,Alex USA 38
7 Sonego,Lorenzo ITA 39
8 Muller,Alexandre FRA 42
Baez,Sebastian ARG 45
Borges,Nuno POR 47
Ugo Carabelli,Camilo ARG 49
Marozsan,Fabian HUN 51
Brooksby,Jenson USA 53
Royer,Valentin FRA 58
Mpetshi Perricard,Giovanni FRA 59
Etcheverry,Tomas Martin ARG 60
Comesana,Francisco ARG 61
Kovacevic,Aleksandar USA 62
ALTERNATES
1 Majchrzak,Kamil POL 64
2 Monfils,Gael FRA 68
3 Mannarino,Adrian FRA 69
4 Quinn,Ethan USA 70
5 Fearnley,Jacob GBR 71
6 Navone,Mariano ARG 72
7 Bellucci,Mattia ITA 74
8 van de Zandschulp,Botic NED 77
9 Walton,Adam AUS 78
10 Garin,Cristian CHI 80