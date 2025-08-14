Matteo Berrettini non gioca gli Us Open, arriva il forfait ufficiale

Matteo Berrettini salta anche gli US Open 2025. Il tennista romano si è cancellato dall’entry list dell’ultimo Slam stagionale, permettendo così allo statunitense Brandon Holt di entrare in tabellone. Di certo non un fulmine a ciel sereno, considerato che l’ex semifinalista del torneo newyorkese manca dai campi di gioco da Wimbledon. Più in generale, dagli Internazionali d’Italia di tre mesi fa, Berrettini ha disputato un solo incontro, proprio quello perso ai Championships contro il polacco Kamil Majchrzak.
SORTEGGIO E PROGRAMMA MAIN DRAW
Alla sconfitta contro quest’ultimo fecero seguito le sconfortanti dichiarazioni post-partita in cui l’azzurro ammetteva di aver bisogno di prendersi del tempo. Poi, le cancellazioni da tutti i tornei estivi: prima Gstaad e Kitzbuhel dove difendeva due titoli, poi i Masters 1000 di Toronto e Cincinnati, infine ora gli US Open. Nelle scorse settimane gli appassionati italiani avevano accolto con entusiasmo una foto postata dallo stesso Matteo durante un allenamento con Jannik Sinner e Montecarlo, ma evidentemente per tornare a competere sul circuito è ancora presto.
