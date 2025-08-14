Sorteggio tabelloni US Open 2025 in tv: data, orario, canale e diretta streaming

Data, orario e tutto ciò che c’è de sapere sul sorteggio dei tabelloni di singolare degli US Open 2025, con il programma del torneo. I campioni in carica Jannik Sinner e Aryna Sabalenka sono pronti a scoprire i rispettivi di percorsi che potrebbero portarli a difendere i titoli conquistati un anno fa. Entrambi tornano a Flushing Meadows da numeri uno al mondo, ma se l’altoatesino ci arriva con due Slam stagionali all’attivo, la bielorussa cerca il primo trionfo dell’anno. La concorrenza è agguerrita, sia a livello maschile con Carlos Alcaraz pronto a sfidare nuovamente il top player azzurro, che tra le donne, dove le statunitensi hanno vinto 2 dei 3 major disputati e ora vogliono fare la voce grossa in casa.
Il sorteggio è in programma nella giornata di giovedì 21 agosto alle ore 18.00 italiane (le 12:00 locali). La cerimonia del sorteggio non gode al momento di una diretta televisiva né di una diretta streaming. Potrebbero arrivare informazioni in tempo reale dai canali ufficiali social del torneo, mentre i tabelloni completi saranno disponibili qui su SpazioTennis dopo pochi minuti dalla compilazione.
DOMENICA 24 AGOSTO – Primo turno – Diretta dalle ore 17.00
LUNEDÌ 25 AGOSTO – Primo turno – Diretta dalle ore 17.00
MARTEDÌ 26 AGOSTO – Primo turno – Diretta dalle ore 17.00
MERCOLEDÌ 27 AGOSTO – Secondo turno – Diretta dalle ore 17.00
GIOVEDÌ 28 AGOSTO – Secondo turno – Diretta dalle ore 17.00
VENERDÌ 29 AGOSTO – Terzo turno – Diretta dalle ore 17.00
SABATO 30 AGOSTO – Terzo turno – Diretta dalle ore 17.00
DOMENICA 31 AGOSTO – Ottavi di finale – Diretta dalle ore 17.00
LUNEDÌ 1 SETTEMBRE – Ottavi di finale – Diretta dalle ore 17.00
MARTEDÌ 2 SETTEMBRE – Quarti di finale – Diretta dalle ore 17.30
MERCOLEDÌ 3 SETTEMBRE – Quarti di finale – Diretta dalle ore 17.30
NOTTE TRA GIOVEDÌ 4 E VENERDÌ 5 SETTEMBRE – Semifinali femminili – Diretta dalle ore 01.00
VENERDÌ 5 SETTEMBRE – Semifinali maschili – Diretta dalle ore 21.00
SABATO 6 SETTEMBRE – Finale femminile – Diretta dalle ore 22.00
DOMENICA 7 SETTEMBRE – Finale maschile – Diretta dalle ore 20.00
DOVE VEDERE IN TV GLI US OPEN
Le partite dello Us Open 2025 saranno trasmesse in diretta e in chiaro, su SuperTennis Tv (canale 64 del digitale terrestre e via satellite sul canale 212). I telespettatori potranno seguire in ogni momento altri quattro match, oltre all’incontro in quel momento in diretta sul canale, attraverso la piattaforma SuperTennis Plus disponibile per i possessori di Smart Tv. Sulla piattaforma SuperTenniX saranno trasmesse in diretta le sfide in programma su un massimo di nove campi. Ma gli US Open 2025 saranno in diretta anche sui canali Sky Sport, oltre che in streaming su NOW e Sky Go.
