Australian Open 2026: Cecchinato torna a giocare uno Slam dopo due anni

Marco Cecchinato giocherà le qualificazioni dell’Australian Open 2026, tornando a disputare uno Slam a distanza di due anni dall’ultima volta. L’azzurro mancava dai Major proprio da Melbourne 2024, quando, allora numero 217 del ranking, venne eliminato al primo turno di qualificazione da Hamad Medjedovic con un netto 6-1 6-1.

Il rientro nel tabellone di uno Slam passa da un incastro di cancellazioni e scorrimenti nelle entry list. Cecchinato era inizialmente iscritto come alternate alle qualificazioni australiane, ma anche al Challenger di Buenos Aires, torneo in programma nella stessa settimana delle quali, dove sarebbe stato testa di serie numero uno.

L’ingresso di Cecchinato non è legato al ritiro di Matteo Gigante. Il posto lasciato libero dall’azzurro è stato infatti occupato da Genaro Alberto Olivieri. Il vero movimento decisivo era arrivato prima con il ritiro di Jack Draper dal main draw, che ha permesso a Vit Kopriva di scalare nel tabellone principale, liberando così uno slot nelle qualificazioni: slot che è stato occupato proprio dal semifinalista del Roland Garros 2017.

Un ritorno significativo per il tennista siciliano, che avrà ora l’occasione di rimettere piede in uno Slam dopo due stagioni di assenza, ripartendo dal cemento di Melbourne.