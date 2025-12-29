Australian Open 2026, Gigante rinuncia: “Ho bisogno di tempo per tornare al 100%”

Matteo Gigante non prenderà parte alle qualificazioni dell’Australian Open 2026. Ad annunciarlo, tramite il suo profilo Instagram, è stato proprio il tennista italiano, spiegando anche la ragione del suo forfait. “Purtroppo non potrò prendere parte alla trasferta australiana. È stata una decisione molto difficile da accettare ma ho ancora bisogno di tempo per tornare al 100% fisicamente. Spero di poter tornare a giocare il prima possibile“.
Numero 148 del mondo, Gigante era stato costretto a chiudere anzitempo – sempre a causa di un infortunio – anche la scorsa stagione. Dopo il ritiro prima di scendere in campo contro Engel nel match di secondo turno del Challenger di Orleans, aveva alzato bandiera bianca dopo appena 6 giochi contro Durasovic nel primo turno delle qualificazioni dell’ATP 250 di Stoccolma. Oltre all’Australian Open, Gigante salterà anche il Challenger di Canberra.