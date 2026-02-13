WTA 1000 Dubai 2026: Sabalenka e Swiatek danno forfait

Il WTA 1000 di Dubai, in programma dal 16 al 22 febbraio 2026, perde due delle protagoniste più attese: Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, rispettivamente numero uno e due del mondo, non parteciperanno al torneo emiratino. Dopo la finale persa all’Australian Open contro Elena Rybakina, la bielorussa si era ritirata anche dal torneo di Doha, il primo 1000 della stagione. “Mi dispiace molto di dovermi ritirare dal torneo di Dubai. Ho una connessione speciale con l’evento, la città e i fan. Sfortunatamente, non mi sento al 100%. Spero di tornare l’anno prossimo”, ha detto la numero uno del ranking.

Non ci sarà neppure la numero 2 del mondo Iga Swiatek che – dopo aver perso ai quarti di finale del WTA 1000 di Doha subendo la rimonta della greca Maria Sakkari – ha preferito rinunciare all’impegno. “Con grande dispiacere annuncio che non giocherò a Dubai quest’anno a causa di un cambio di programma. Spero di esserci l’anno prossimo per partecipare a questo prestigioso torneo – ha commentato la polacca, la quale ha inoltre annunciato quale sarà il prossimo torneo a cui parteciperà – Ci vediamo ad Indian Wells”.