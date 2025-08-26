Taylor Swift e Travis Kelce si sposano: la notizia del fidanzamento annunciata in telecronaca durante Sinner-Kopriva (VIDEO)

Negli USA da un paio di anni non si parla d’altro, o quasi: Taylor Swift e Travis Kelce. Gli appassionati italiani ricorderanno la famosa cantautrice e il tight end della NFL inquadrati più volte sugli spalti lo scorso anno in occasione della finale vinta da Jannik Sinner agli Us Open contro Taylor Fritz. Beh, quasi dodici mesi dopo è arrivata la notizia che i due convoleranno a nozze, come annunciato sui rispettivi profili social.

L’attenzione mediatica oltreocano è però tale da portare quasi all’interruzione delle trasmissioni. Così, durante l’esordio del numero uno al mondo e detentore del titolo contro Vit Korpiva sull’Arthur Ashe, la tv americana ha dato l’annuncio in tempo reale del fidanzamento di Swift e Kelce. Chiaramente, subito dopo sono iniziati ad arrivare anche i post social, dall’account degli US Open a quello ATP. Con i tifosi che nei commenti non sembrano apprezzare poi molto…