Finals Coppa Davis 2025, formazioni ufficiali Spagna-Germania: le scelte dei capitani, ecco chi gioca

Le scelte ufficiali dei capitani in vista della sfida Spagna-Germania, semifinale delle Finals di Coppa Davis 2025 in programma a Bologna. L’Italia è già in finale e quest’oggi scoprirà il nome della sua avversa: sarà la squadra orfana di Carlos Alcaraz, o quella guidata da Alexandr Zverev? In ogni caso nessuna sorpresa rispetto alle scelte del turo precedente: i tedeschi si affidano a Struff e ovviamente Zverev, gli spagnoli a Carreno-Busta e Munar. In caso di eventuale arrivo al doppio decisivo, scontato l’utilizzo di due coppie di ottimi doppisti come Granollers/Martinez e Krawietz/Puetz, entrambe vincenti giovedì. In ogni caso, ricordiamo che le coppie del doppio possono essere cambiate fino a poco prima dell’inizio e quindi dopo i due singolari.

IL PROGRAMMA DI SPAGNA-GERMANIA

Ore 16:00 – Carreno Busta vs. Struff

a seguire – Munar vs. Zverev

ev. a seguire – Granollers/Martinez vs. Krawietz/Puetz (con possibilità di cambiare)