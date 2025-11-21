Quando e a che ora si gioca la finale di Coppa Davis 2025? Data, orario, programma

Quando il tabellone è allineato alle semifinali, è già tempo di fare uno step in avanti alle Finals di Coppa Davis 2025 di Bologna. Quando si gioca la finale e a che ora inizia il programma di gioco? Tradizionale atto conclusivo domenicale per l’evento che chiude il calendario tennistico maschile, quindi la finale tra la vincente di Italia-Belgio e la vincente di Spagna-Germania si disputerà domenica 23 novembre. L’inizio del programma è previsto per le ore 15:00, quando avrà inizio il primo singolare, seguito dal secondo e poi – in caso di necessità – dall’eventuale doppio.

La finale di Coppa Davis sarà trasmessa certamente su SuperTennis in chiaro, oltre che in streaming su su SuperTennis Tv e SuperTennix. In caso di approdo dell’Italia in finale, allora gli incontri andranno in diretta anche su Rai Uno, oltre che in streaming su Rai Play.