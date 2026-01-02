Australian Open 2026, Arthur Fils dà forfait: “Preferisco tornare quando sarò al 100%”

Arthur Fils si è ritirato dall’Australian Open. Ancora problemi fisici per il tennista francese, il quale ha annunciato che non prenderà parte al primo Slam stagionale. Dopo l’infortunio alla schiena rimediato allo scorso Roland Garros, Fils ha disputato solamente due match ufficiali. C’era grande attesa per il suo rientro nel 2026, invece bisognerà attendere ancora un po’. Dopo che vi avevamo rivelato in esclusiva il suo forfait dall’ATP 250 di Hong Kong, è arrivata l’ufficialità che non giocherà neppure a Melbourne.

Fils: “Sono giovane, non è una gara”

“Essere infortunati fa parte della vita di un atleta di alto livello. Ci vuole tutto il tempo necessario, non è poi così grave. Ho 21 anni, mi restano ancora 10-15 anni di carriera, non è una gara” ha dichiarato Fils in un video sul suo nuovo canale YouTube. Per poi aggiungere: “Con le risorse che sto investendo ora, posso vincere tornei importanti. Ho sempre detto che volevo diventare il numero 1 al mondo e vincere degli Slam: in questo senso stiamo facendo un buon lavoro. Mi sento bene, la mia schiena sta guarendo bene. Ci vorrà molto lavoro per tornare al meglio“. Fils ha quindi concluso: “Sarei stato un po’ al di sotto della forma fisica per l’Australia, perciò preferisco tornare quando sarò al 100%”.