ESCLUSIVA – Arthur Fils non giocherà l’ATP 250 di Hong Kong, slitta il rientro

Grande atteso ai nastri di partenza del 2026, Arthur Fils rimanda almeno di una settimana il suo rientro e non giocherà l’ATP 250 di Hong Kong. Il tennista classe 2004, numero 39 del mondo, è reduce da un 2025 travagliato, in cui un infortunio alla schiena lo ha tagliato fuori dai giochi nella seconda parte di stagione: l’ultima apparizione è stata nel Masters 1000 di Toronto, dove si è arreso al terzo round contro Jiri Lehecka. Nella prima parte di annata, con i quarti di finale a Indian Wells, Miami e Montecarlo, si era spinto fino al best ranking di numero 14 ATP.

Questo inverno si è allenato in Kuwait, nella sede mediorientale della Rafa Nadal Academy, e i video emersi avevano fatto ben sperare gli appassionati francesi, ma per il momento il ritorno in campo è rimandato. Fils risulta ancora iscritto all’ATP 250 di Adelaide e all’Australian Open: vedremo dunque se, rinunciando a Hong Kong, ha semplicemente scelto di prendersi una settimana in più. Intanto, a beneficiare di questa rinuncia sarà Botic van de Zandschulp, che entra nel main draw di Hong Kong.