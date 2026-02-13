Serena Williams, Rick Macci sul ritorno: “Lei crede di vincere un altro Slam”

Il possibile rientro nel circuito di Serena Williams continua ad accendere il dibattito nel mondo del tennis. A esporsi con convinzione è stato Rick Macci, il tecnico che per primo ne intuì la grandezza quando era ancora una bambina nella sua accademia in Florida.

Attraverso alcuni messaggi pubblicati su X, Macci ha mostrato tutto il suo entusiasmo per un eventuale ritorno della 23 volte campionessa Slam. “Cosa aspettarsi da Serena? La stessa lotta, la stessa determinazione, le stesse qualità interiori irreali che non puoi comprare ”, ha scritto l’allenatore statunitense.

Macci è convinto che, qualora decidesse di rientrare nel circuito WTA, la statunitense non lo farebbe per una comparsa: “Quando Serena gioca, si impegna completamente. Se torna, non sarà per fare una pubblicità o una semplice apparizione”.

Poi la previsione più forte, quella destinata a far discutere: “Lei si aspetta di poter vincere un altro Grand Slam. Non sottovalutate mai il cuore della più grande di tutti i tempi: i servizi a 190 km/h voleranno ancora”.

Parole che riaccendono inevitabilmente l’immaginazione degli appassionati. Tra chi parla di azzardo e chi sogna un’ultima impresa, il nome di Serena torna così al centro della scena.