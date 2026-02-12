WTA 125 Oeiras 1 2026: Stefanini che brivido, da 6-0 5-0 al match point annullato

Giornata da montagne russe per Lucrezia Stefanini, numero 148 del mondo, che al WTA 125 di Oeiras firma una delle vittorie più pazze della settimana. Contro la testa di serie numero uno Victorija Golubic, l’azzurra vola 6-0 5-0, sembra tutto chiuso, e invece no. La svizzera reagisce, infila sette game consecutivi e si prende il secondo set 7-5.

Nel terzo parziale Golubic sale 5-4 e ha anche un match point, annullato però da Stefanini, che poi trova il break decisivo nel dodicesimo gioco e chiude 6-0 5-7 7-5 dopo 2 ore 49 minuti di battaglia. “Tragedia sportiva” sfiorata ma con lieto fine.

E non è finita qui: al primo turno Lucrezia aveva già vinto con la wild card portoghese Voloshckuk 6-7(4) 7-6(6) 7-6(4) in 3 ore 42 minuti di lotta, annullando tre match point.

In totale quasi sei ore e mezza in due partite. Le energie per i quarti saranno tutte da verificare, ma una cosa è certa: sul piano della lotta e della tenuta mentale, Stefanini a Oeiras ha già detto la sua. E magari, la prossima volta, chiudere 6-0 5-0 un filo prima non sarebbe male..