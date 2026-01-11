ATP Brisbane 2026: Medvedev regola Nakashima e ottiene il titolo

Daniil Medvedev non poteva ripartire meglio dopo un anno negativo. Nella prima settimana della nuova stagione, il russo ha infatti conquistato un titolo, laureandosi campione dell’ATP 250 di Brisbane 2026.

La finale contro l’americano Brandon Nakashima (n. 33 ATP) – vinta per 6-2 7-6 in poco più di un’ora e mezza – è stata molto simile agli altri match giocati nel torneo da Medvedev, che ad eccezione del set perso nei quarti contro Majchrzak è apparso in gran spolvero.

Dopo aver dominato il primo set, si è portato avanti di un break nel secondo ma ha sprecato due match point sul 5-4 ed è stato costretto a giocare il tie-break. Poco male perché si è imposto per 7 punti a 1 e ha scritto la parola fine all’incontro.

Ovviamente è ancora presto per dire se sia tornato o meno perché si tratta di un ATP 250 e le sue ambizioni sono ben altre, tuttavia cominciare in questo modo l’annata è alquanto incoraggiante. Ed è sicuramente un giocatore da tenere d’occhio in vista dell’Australian Open, dove ha raggiunto tre finali.

Per Medvedev si tratta del ventiduesimo titolo in carriera – tutti in città diverse -, del ventesimo sul cemento e del secondo in Australia dopo quello vinto a Sydney otto anni. A tal proposito, è diventato il terzo giocatore dopo Roger Federer e Lleyton Hewitt a fare la doppietta Brisbane-Sydney in carriera.