Australian Open 2026: Zverev e Bublik avanti, prima vittoria Slam per Zheng

Non solo Carlos Alcaraz e Flavio Cobolli, nella prima giornata dell’Australian Open si sono concluse altre 14 partite: parte bene il percorso del finalista del 2025 Alexander Zverev, che soffre ma batte in rimonta Gabriel Diallo in 4 set, dominando gli ultimi 3.

OK BUBLIK, TIAFOE E CERUNDOLO

Vittoria anche all’esordio da Top 10 per Alex Bublik: il kazako, reduce dal titolo a Hong Kong, ha sconfitto con un triplice 6-4 l’americano Brooksby e se la vedrà al secondo turno con Marton Fucsovics, che si è liberato in tre set dell’argentino Camilo Ugo Carabelli. Non sarà Flavio Cobolli l’eventuale avversario al terzo turno di Sascha Bublik: saranno Etcheverry e Fery a cercare di approfittare del buco lasciato dal giocatore italiano, con il primo che ha sconfitto in 5 set il serbo Miomir Kecmanovic.