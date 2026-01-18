Australian Open 2026: Zverev e Bublik avanti, prima vittoria Slam per Zheng

Non solo Carlos Alcaraz e Flavio Cobolli, nella prima giornata dell’Australian Open si sono concluse altre 14 partite: parte bene il percorso del finalista del 2025 Alexander Zverev, che soffre ma batte in rimonta Gabriel Diallo in 4 set, dominando gli ultimi 3.
OK BUBLIK, TIAFOE E CERUNDOLO
Vittoria anche all’esordio da Top 10 per Alex Bublik: il kazako, reduce dal titolo a Hong Kong, ha sconfitto con un triplice 6-4 l’americano Brooksby e se la vedrà al secondo turno con Marton Fucsovics, che si è liberato in tre set dell’argentino Camilo Ugo Carabelli. Non sarà Flavio Cobolli l’eventuale avversario al terzo turno di Sascha Bublik: saranno Etcheverry e Fery a cercare di approfittare del buco lasciato dal giocatore italiano, con il primo che ha sconfitto in 5 set il serbo Miomir Kecmanovic.
Inizia con una nota positiva anche il percorso australiano di Francisco Cerundolo, Frances Tiafoe e Corentin Moutet:
tre teste di serie che hanno superato agevolmente il primo turno senza perdere alcun set, rispettivamente contro Zhang, Kubler e Schoolkate. Superano il primo esame anche Comesana, Faria, Hanfmann, Nava e Dzumhur.
SORPRESA ZHENG: FUORI SEBASTIAN KORDA
La prima vera sorpresa di giornata porta la firma di Michael Zheng. Il prodotto del college di Columbia elimina Sebastian Korda in cinque set al termine di una battaglia durissima. Zheng parte fortissimo, vince i primi due set 6-4 6-4, poi subisce la rimonta dell’americano, ma nel quinto set è lucidissimo nei momenti decisivi e porta a casa la vittoria più importante della sua carriera con il punteggio di 6-4 6-4 3-6 6-7(0) 6-3.