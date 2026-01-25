Australian OpenNews

Australian Open Junior 2026: esordio con vittoria per Simone Massellani

Simone Massellani, classe 2008 (foto Corradin)
Parte nel migliore dei modi l’avventura di Simone Massellani all’Australian Open Junior 2026. L’italiano classe 2008 batte il portoricano Yannik Alvarez col punteggio di 6-0 6-3 e si qualifica al secondo turno dove affronterà il vincente della sfida tra l’australiano Lachlan King e il colombiano Juan Miguel Bolivar. Il primo set è un assolo assoluto del nativo di Caramagna di Piemonte, più lotta nel secondo parziale dove il numero 35 del ranking ITF ottiene la vittoria grazie al break decisivo conquistato nell’ottavo game.

